В Ливии при ударе с дрона погиб пилот из Мелитополя - СМИ

Фото: fighterjetsworld.com

ВВС армии правительства национального согласия на днях нанесли удар по территории авиабазы Аль-Джуфра, подконтрольной силам Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара. В результате уничтожено два транспортника Ил-76: оба якобы принадлежат владельцам из Украины, при этом погиб военный пенсионер-пилот.

Атака произошла рано утром 26 июля.

Al-Jazeera пишет со ссылкой на заявление ПНС, что "уничтожен ангар с дронами враждебной страны, склад боеприпасов и военно-транспортный Ил-76".

Турецкие СМИ пишут также об одном уничтоженном при помощи ударного дрона Bayraktar TB2 (такие были закуплены и для ВСУ, - ред.) Ил-76. В армии Хафтара утверждают, что 27 июля им удалось сбить один из дронов при помощи ЗРПК Панцирь-С1, однако другие источники пишут, что "Панцирь" как раз был в разобранном виде на уничтоженных самолетах.

Фото: fighterjetsworld.com

Тelegram-канал Галлифрейские технологии раскрыл, что самолеты якобы были зафрахтованы ОАЭ и перевозили в город Лабрак (Ливия) из Турции оружие. Там впервые появилась информация, что погиб командир одного экипажа.

Региональное издание РИА Мелитополь пишет, что погиб летчик из этого города, "работавший по контракту". В Мелитополе у него осталась жена и дочь.

Пропагандистский ресурс diana-mihailova.livejournal.com дает больше данных: погибшего звали Владимир Бухальский, он служил в 25-й бригаде транспортной авиации и был военным пенсионером, ранее служил в горячих точках в Ливане и Либерии.

В 2011 году он эвакуировал украинцев из Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи, а в 2012-м - из Сирии. Закончил Тамбовское высшее авиационное училище в 1992 году, служил в Запорожье. В 1998-м перевелся в Мелитополь, где стал командиром воздушного корабля, командиром отряда, заместителем командира эскадрильи и заместителем командира Мелитопольской авиабригады Дмитрия Мымрикова.

Фото: соцсети

"Командир пытался спасти судовые документы и погиб", - пишет о нем ресурс.

Аvia.pro сначала сообщили, что самолеты были в собственности авиакомпании Alfa Air. Позднее другие источники дали иную информацию: будто бы "Илы" Ил-76ТД с бортовыми номерами UR-CMC и UR-CRP принадлежали карго-компании Europa Air (погиб командир UR-CMC). 26 июля Госавиаслужба отозвала у нее лицензию на полеты, не указав причину. Возможно, это произошло из-за контрабанды оружия.

Никаких официальных сообщений о том, что уничтожено два самолета и есть погибшие, нет, как нет и подтверждения или опровержения таких данных.