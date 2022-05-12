В Луганской области зенитчик ВСУ из Stinger сбил российский вертолет Ми-24

В Луганской области зенитчик 81-й бригады Десантно-штурмовых войск сбил российский вертолет Ми-24. Об этом сообщает пресс-служба Командования ДШВ ВСУ.

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Там рассказали, что военный обнаружил группу из четырех вертолетов противника и из ПЗРК "Stinger" сбил ведущего второй пары.

"Подразделения противовоздушной обороны ДШВ продолжают выполнять боевые задания и уничтожать средства воздушного нападения противника", – сказано в сообщении.

Вадим Ребрина

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