UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Луганской области зенитчик ВСУ из Stinger сбил российский вертолет Ми-24

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 20:02
В Луганской области зенитчик ВСУ из Stinger сбил российский вертолет Ми-24 - Фото
Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

В Луганской области зенитчик 81-й бригады Десантно-штурмовых войск сбил российский вертолет Ми-24. Об этом сообщает пресс-служба Командования ДШВ ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там рассказали, что военный обнаружил группу из четырех вертолетов противника и из ПЗРК "Stinger" сбил ведущего второй пары.

"Подразделения противовоздушной обороны ДШВ продолжают выполнять боевые задания и уничтожать средства воздушного нападения противника", – сказано в сообщении.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ДШВ ми-24 stinger
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 