В Луганской области зенитчик ВСУ из Stinger сбил российский вертолет Ми-24
12.05.2022, 20:02
Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
В Луганской области зенитчик 81-й бригады Десантно-штурмовых войск сбил российский вертолет Ми-24. Об этом сообщает пресс-служба Командования ДШВ ВСУ.
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Там рассказали, что военный обнаружил группу из четырех вертолетов противника и из ПЗРК "Stinger" сбил ведущего второй пары.
"Подразделения противовоздушной обороны ДШВ продолжают выполнять боевые задания и уничтожать средства воздушного нападения противника", – сказано в сообщении.
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