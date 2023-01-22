UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Мариуполе на стене казармы россиян появилась надпись "Слава ЗСУ" – фото

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2023, 09:11
В Мариуполе на стене казармы россиян появилась надпись
Последствия российской агрессии в Украине, Мариуполь (Фото: EPA)

Во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе на стене казармы захватчиков кто-то написал "Слава ЗСУ". Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Мариуполе на стене казармы россиян появилась надпись "Слава ЗСУ" – фото

"Кальмиусский район. Стена казармы россиян. Мариупольцы напомнили, кого действительно ждет и кому верит украинский Мариуполь", – написал Андрющенко.

Он опубликовал фото кирпичного забора, на котором написано "Слава ЗСУ".

Читайте также: "Прошел фильтрацию в Донецкой области". The Insider создало комикс об украинском волонтере

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война мариуполь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 