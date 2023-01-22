В Мариуполе на стене казармы россиян появилась надпись "Слава ЗСУ" – фото

Во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе на стене казармы захватчиков кто-то написал "Слава ЗСУ". Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Кальмиусский район. Стена казармы россиян. Мариупольцы напомнили, кого действительно ждет и кому верит украинский Мариуполь", – написал Андрющенко.

Он опубликовал фото кирпичного забора, на котором написано "Слава ЗСУ".

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Наталія Медведєва

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