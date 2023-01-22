В Мариуполе на стене казармы россиян появилась надпись "Слава ЗСУ" – фото
22.01.2023, 09:11
Последствия российской агрессии в Украине, Мариуполь (Фото: EPA)
Во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе на стене казармы захватчиков кто-то написал "Слава ЗСУ". Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Кальмиусский район. Стена казармы россиян. Мариупольцы напомнили, кого действительно ждет и кому верит украинский Мариуполь", – написал Андрющенко.
Он опубликовал фото кирпичного забора, на котором написано "Слава ЗСУ".
Читайте также: "Прошел фильтрацию в Донецкой области". The Insider создало комикс об украинском волонтере
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии