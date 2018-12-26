В Мариуполе отстранили судью: закрывал дело о пьяной езде - САП

Высший совет правосудия отстранил судью Приморского райсуда Мариуполя из-за привлечения его к уголовной ответственности за коррупцию. Таким образом, ВСП удовлетворил представление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого по этому делу, сообщила пресс-служба САП.
6 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро по материалам СБУ в зоне проведения операции объединенных сил разоблачили судью "на горячем".
Следствие утверждает, что тот при пособничестве своего помощника получил от гражданина взятку 15 тысяч гривень за закрытие дела за пьяную езду.
7 декабря судье сообщили о подозрении.
Читайте также: Рада повысила штрафы за пьяную езду до 51 тысяч гривень