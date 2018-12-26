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26.12.2018, 15:54

В Мариуполе отстранили судью: закрывал дело о пьяной езде - САП

В Мариуполе отстранили судью: закрывал дело о пьяной езде - САП - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Служитель Фемиды, утверждает следствие, вместе со своим помощником взял 15 тысяч гривень за то, чтобы закрыть производство против водителя-нарушителя

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Высший совет правосудия отстранил судью Приморского райсуда Мариуполя из-за привлечения его к уголовной ответственности за коррупцию. Таким образом, ВСП удовлетворил представление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого по этому делу, сообщила пресс-служба САП. 

6 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро по материалам СБУ в зоне проведения операции объединенных сил разоблачили судью "на горячем".

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Следствие утверждает, что тот при пособничестве своего помощника получил от гражданина взятку 15 тысяч гривень за закрытие дела за пьяную езду.

7 декабря судье сообщили о подозрении.

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Теги: коррупция, сбу, назар холодницкий, судья, сап, мариуполь
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