В Мариуполе заблокированы более 400 раненых украинских военных – Зеленский
В Мариуполе находится более 400 раненых украинских военнослужащих, и Украина предлагала России организовать хотя бы обмен ранеными, но пока ни на один из предложенных вариантов Россия не согласилась. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в ходе брифинга по итогам встречи с премьер-министрами Испании Педро Санчесом и Дании Метте Фредериксен.
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"Мы предложили [России] несколько вариантов. Даже не напрямую, через посредников, начать [обмен] хотя бы раненых на раненых. Там более 400 раненых на руках, это только военных. Там также есть раненые живые люди, там также есть дети, которые, я верю, выживут, и точно не забудут всем тем, кому все равно или не все равно", – сказал президент.
Он подчеркнул, что не ждет от России "подарков" и проявления человечности в виде гуманитарных шагов, потому Украина готова на те или иные обмены. При этом, подчеркнул, Зеленский, Украину интересуют и погибшие: "Мы рассчитываем вернуть их родителям, потому что нам не все равно".
Он констатировал, что пока что этого не сделано, хотя Украина предложила России уже все возможные варианты, в том числе с Турцией в качестве посредника.
Зеленского попросили прокомментировать заявление министра оборона РФ Сергея Шойгу о том, что Мариуполь уже якобы полностью захвачен российскими войсками.
"Мне неизвестно, что сообщил россиянам министр обороны РФ. Я знаю, что большую часть Мариуполя они давно захватили. Мы знаем это прекрасно. Есть часть нашего города – именно та часть, где находятся наши военные, которые там остались. Пока что они там остаются", – сказал Зеленский.
Он отметил, что в Мариуполе заблокированы несколько тысяч украинских военных и гражданских – в основном это женщины и дети. В целом еще около 120 000 человек заблокированы в городе.
- Сегодня утром прошло совещание российского диктатора Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу, в ходе которого было заявлено о "взятии" Мариуполя, а Путин приказал не штурмовать Азовсталь, якобы ради сохранения жизней российских военных.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что "отказ" россиян штурмовать Азовсталь может говорить об их осознании, что им это не удастся, или же они могли перебросить част своих сил в зону ООС.
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