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В Мариуполе заблокированы более 400 раненых украинских военных – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 18:27
В Мариуполе заблокированы более 400 раненых украинских военных – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот)

В Мариуполе находится более 400 раненых украинских военнослужащих, и Украина предлагала России организовать хотя бы обмен ранеными, но пока ни на один из предложенных вариантов Россия не согласилась. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в ходе брифинга по итогам встречи с премьер-министрами Испании Педро Санчесом и Дании Метте Фредериксен.

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"Мы предложили [России] несколько вариантов. Даже не напрямую, через посредников, начать [обмен] хотя бы раненых на раненых. Там более 400 раненых на руках, это только военных. Там также есть раненые живые люди, там также есть дети, которые, я верю, выживут, и точно не забудут всем тем, кому все равно или не все равно", – сказал президент.

Он подчеркнул, что не ждет от России "подарков" и проявления человечности в виде гуманитарных шагов, потому Украина готова на те или иные обмены. При этом, подчеркнул, Зеленский, Украину интересуют и погибшие: "Мы рассчитываем вернуть их родителям, потому что нам не все равно".

Он констатировал, что пока что этого не сделано, хотя Украина предложила России уже все возможные варианты, в том числе с Турцией в качестве посредника.

Зеленского попросили прокомментировать заявление министра оборона РФ Сергея Шойгу о том, что Мариуполь уже якобы полностью захвачен российскими войсками.

"Мне неизвестно, что сообщил россиянам министр обороны РФ. Я знаю, что большую часть Мариуполя они давно захватили. Мы знаем это прекрасно. Есть часть нашего города – именно та часть, где находятся наши военные, которые там остались. Пока что они там остаются", – сказал Зеленский.

Он отметил, что в Мариуполе заблокированы несколько тысяч украинских военных и гражданских – в основном это женщины и дети. В целом еще около 120 000 человек заблокированы в городе.

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Оксана Житнюк
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