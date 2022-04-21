В Мариуполе заблокированы более 400 раненых украинских военных – Зеленский

В Мариуполе находится более 400 раненых украинских военнослужащих, и Украина предлагала России организовать хотя бы обмен ранеными, но пока ни на один из предложенных вариантов Россия не согласилась. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в ходе брифинга по итогам встречи с премьер-министрами Испании Педро Санчесом и Дании Метте Фредериксен.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы предложили [России] несколько вариантов. Даже не напрямую, через посредников, начать [обмен] хотя бы раненых на раненых. Там более 400 раненых на руках, это только военных. Там также есть раненые живые люди, там также есть дети, которые, я верю, выживут, и точно не забудут всем тем, кому все равно или не все равно", – сказал президент.

Он подчеркнул, что не ждет от России "подарков" и проявления человечности в виде гуманитарных шагов, потому Украина готова на те или иные обмены. При этом, подчеркнул, Зеленский, Украину интересуют и погибшие: "Мы рассчитываем вернуть их родителям, потому что нам не все равно".

Он констатировал, что пока что этого не сделано, хотя Украина предложила России уже все возможные варианты, в том числе с Турцией в качестве посредника.

Зеленского попросили прокомментировать заявление министра оборона РФ Сергея Шойгу о том, что Мариуполь уже якобы полностью захвачен российскими войсками.

"Мне неизвестно, что сообщил россиянам министр обороны РФ. Я знаю, что большую часть Мариуполя они давно захватили. Мы знаем это прекрасно. Есть часть нашего города – именно та часть, где находятся наши военные, которые там остались. Пока что они там остаются", – сказал Зеленский.

Он отметил, что в Мариуполе заблокированы несколько тысяч украинских военных и гражданских – в основном это женщины и дети. В целом еще около 120 000 человек заблокированы в городе.

Сегодня утром прошло совещание российского диктатора Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу, в ходе которого было заявлено о "взятии" Мариуполя, а Путин приказал не штурмовать Азовсталь, якобы ради сохранения жизней российских военных.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что "отказ" россиян штурмовать Азовсталь может говорить об их осознании, что им это не удастся, или же они могли перебросить част своих сил в зону ООС.

Читайте также: "Нам тяжело, но даем отпор". Устоит ли Мариуполь под натиском РФ: все возможные сценарии

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.