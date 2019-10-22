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В Марроко теперь не спрятаться. Минюст подписал договор

В Марроко теперь не спрятаться. Минюст подписал договор - Фото
Подписание договоров в Марракеше (Фото: пресс-служба Минюста)
22.10.2019, 16:25

Украина и Марроко договорились о правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции

Украина и Марроко договорились об условиях экстрадиции и сотрудничестве в расследованиях. Документы в Марракеше подписали замминистра юстиции Валерия Коломиец и глава Минюста Марокко Мохаммед Бен Абделькадер, передает пресс-служба украинского ведомства.

Подписаны договоры между Украиной и Королевством Марокко о правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции, о передаче осужденных лиц и о правовой помощи по гражданским и коммерческим делам.

Соглашения предусматривают предоставление странами друг другу широкой взаимной правовой помощи для целей расследования и судебного рассмотрения уголовных дел. Также Украина и Марокко обязуются выдавать друг другу любое лицо, которое преследуется компетентными органами запрашивающей стороны за совершение правонарушения или разыскиваемого указанными органами с целью исполнения приговора.

Договор между о правовой помощи по гражданским и коммерческим делам создает правовую базу для международного сотрудничества компетентных органов сторон в сфере гражданского судопроизводства. Задача договора - закрепление гарантий для граждан любой из стран относительно обращения в судебные органы другого государства с целью защиты прав и интересов, а также определение механизма взаимного исполнения поручений о вручении документов и предоставлении доказательств, а также взаимного признания и исполнения судебных решений.

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