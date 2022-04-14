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В метро Киева меняют режим работы: интервал движения сократят до 30 минут

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 10:07
В метро Киева меняют режим работы: интервал движения сократят до 30 минут - Фото
Фото: Киевский метрополитен

В метро Киева меняют режим работы: на всех ветках метро интервал движения поездов будет сокращен до 30 минут. Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация.

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Отмечается, что на синей и зеленой ветках метро поезда снова будут ходить по обоим путям. На красной ветке по двум путям поезда будут ходить между станциями "Академгородок" и "Шулявская", по одному – между "Шулявской" и "Театральной".

Интервал движения на всех станциях сократят до 30 минут. Метро работает для перевозки пассажиров с 07:30 до 19:00. Поезда курсируют:

– красная линия: от "Академгородка" до "Театральной",

– синяя: от "Героев Днепра" до "Теремков",

– зеленая: от "Сырца" до "Красного Хутора".

Работают пересадочные узлы "Золотые ворота"/"Театральная" и "Площадь Льва Толстого"/"Дворец Спорта". Без остановки поезда проезжают станции "Майдан Независимости" и "Кловская".

Марк Сировой
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