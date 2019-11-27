В МИД отреагировали на "российский" Крым в приложениях Apple

Вадим Пристайко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко раскритиковал американскую компанию Apple из-за обозначения для российских пользователей Крыма как части России. Об этом он написал в Twitter.

"Позвольте мне объяснить в ваших терминах. Apple, представьте, как вы кричите, что ваш дизайн и идеи, годы работы, и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, но в то же время кого-то невежественного совсем не трогает ваша боль. Вот какие ощущения бывают, когда вы называете Крым российской землей" - написал Пристайко.

"Пожалуйста, беспокойтесь о высоких технологиях и развлечениях. Глобальная политика - не ваша сильная сторона", - добавил он.

В посольстве Украины в США сообщили, что безотлагательно обратились к руководству Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании.

Ранее в российской Госдуме заявили, что Apple стала показывать российским пользователям Крым территорией РФ в своих продуктах. При этом для украинских пользователей Apple Крым отображается как часть Украины.