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21.04.2019, 07:35

В МИД Польши предлагают отменить роуминг для граждан Украины

В МИД Польши предлагают отменить роуминг для граждан Украины - Фото
Марчин Пшидач (фото - Посольство Польши в Украине)

Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач говорит об углублении партнерства и взаимодействия стран

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В рамках программы Евросоюза Восточное партнерство Польша намерена предложить отмену роуминга для граждан Украины. Об этом в интервью PAP заявил заместитель главы МИД Польши по восточным вопросам Марчин Пшидач.

Он объявил, что Польша, к 10-й годовщине Восточного партнерства предложит установление ротационного председательства в партнерстве и активизацию секторального сотрудничества, в том числе, путем отмены платы за роуминг для граждан некоторых соседних стран.

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Пшидач отметил, что отмену платы за звонки в роуминге почувствовали бы на себе простые люди, в частности украинцы, проживающие в Польше.

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Теги: польша, связь, мид польши, роуминг, Восточное партнерство, Марчин Пшидач
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