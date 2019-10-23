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В Минобороны опровергли сокращение поставок вооружений для ВСУ

В Минобороны опровергли сокращение поставок вооружений для ВСУ - Фото
Танк ВСУ на Донбассе (Фото: пресс-служба 36 ОБрМП)
23.10.2019, 10:44

В ведомстве подчеркнули, что рассчитывают на поддержку разработчиков и производителей

Министерство обороны опровергает появившуюся в соцсетях информацию о том, что оно якобы намерено отменить постановление правительства №345 о порядке поставок вооружений, техники и боеприпасов. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что ведомство "заинтересовано в устойчивом обеспечении ВСУ новейшими образцами вооружения и военной техники" и рассчитывают на поддержку отечественных разработчиков и производителей.

Так же пресс-служба МО сообщила, что ведется работа по усовершенствованию нормативно-правовой базы, которая регламентирует поставки новейшего вооружения, с учетом опыта боевых действий, полученного за прошедшие годы.

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ВСУ поставки министерство обороны
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