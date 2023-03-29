UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Минобороны отчитались о разработке военной формы и бронежилетов для женщин в ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 11:42
В Минобороны отчитались о разработке военной формы и бронежилетов для женщин в ВСУ - Фото
Женщины в рядах ВСУ (Фото - Минобороны)

До конца мая завершится следующий этап испытания женской военной формы украинских производителей. Также изготовлен экспериментальный образец бронежилета для женщин, который должен пройти полевые испытания. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Результаты первого этапа экспериментального ношения новых образцов женской формы были обсуждены на совещании военных с представителями отечественных производителей и общественных организаций.

Присутствующие предложили варианты конструктивных изменений в действующую модель летнего полевого костюма с учетом особенностей анатомии женской фигуры. Были продемонстрированы четыре новых образца летней формы.

По результатам встречи было принято решение изготовить новую партию образцов формы для передачи в подразделения. Ожидается, что ее испытание завершится к концу мая.

Кроме того, в настоящее время в армии продолжаются опытные испытания образцов женского белья, предоставленных общественными организациями Forma two и "Смілива Україна". Если эти образцы получат положительные отзывы военнослужащих, в Минобороны разработают соответствующую техническую спецификацию.

Министр обороны Алексей Резников сообщил о разработке бронежилетов для женщин с учетом антропологических особенностей. Экспериментальный образец, по его словам, уже готов. После проведения технической спецификации и успешных полевых испытаний бронежилеты будут поставлены на обеспечение ВСУ. "Я надеюсь, уже скоро мы сможем отчитаться о положительных результатах", – сказал Резников.

Министр отметил, что на сегодняшний день в ВСУ служат 41 000 женщин, еще около 19 000 являются гражданскими работницами, трудящимися для нужд армии. Непосредственно в боевых действиях участвуют около 5000 женщин.

Читайте также:  История | "Актуальная необходимость – одеть военных". Как пиарщица создала бренд тактической обуви

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников ВСУ минобороны форма
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 