В Минобороны отчитались о разработке военной формы и бронежилетов для женщин в ВСУ

До конца мая завершится следующий этап испытания женской военной формы украинских производителей. Также изготовлен экспериментальный образец бронежилета для женщин, который должен пройти полевые испытания. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Результаты первого этапа экспериментального ношения новых образцов женской формы были обсуждены на совещании военных с представителями отечественных производителей и общественных организаций.

Присутствующие предложили варианты конструктивных изменений в действующую модель летнего полевого костюма с учетом особенностей анатомии женской фигуры. Были продемонстрированы четыре новых образца летней формы.

По результатам встречи было принято решение изготовить новую партию образцов формы для передачи в подразделения. Ожидается, что ее испытание завершится к концу мая.

Кроме того, в настоящее время в армии продолжаются опытные испытания образцов женского белья, предоставленных общественными организациями Forma two и "Смілива Україна". Если эти образцы получат положительные отзывы военнослужащих, в Минобороны разработают соответствующую техническую спецификацию.

Министр обороны Алексей Резников сообщил о разработке бронежилетов для женщин с учетом антропологических особенностей. Экспериментальный образец, по его словам, уже готов. После проведения технической спецификации и успешных полевых испытаний бронежилеты будут поставлены на обеспечение ВСУ. "Я надеюсь, уже скоро мы сможем отчитаться о положительных результатах", – сказал Резников.

Министр отметил, что на сегодняшний день в ВСУ служат 41 000 женщин, еще около 19 000 являются гражданскими работницами, трудящимися для нужд армии. Непосредственно в боевых действиях участвуют около 5000 женщин.

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Вадим Ребрина

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