Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.04.2019, 06:27

В Минске закончены подсчеты: лидеры - Зеленский и Порошенко

В Минске закончены подсчеты: лидеры - Зеленский и Порошенко - Фото
Фото: LIGA.net

Жалоб в минскую комиссию не поступало, за выборами следили четверо наблюдателей

Реклама
Реклама

На избирательном участке заграничного округа в столице Беларуси Минске комиссия закончила подсчет голосов еще до полуночи: там лидируют Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Об этом пишет Радио Свобода.

Всего бюллетени взяли 749 граждан Украины.

Реклама

За Зеленского проголосовал 281 избиратель в Беларуси, Порошенко - 206, Юрия Бойко - 58, Александра Вилкула - 56, Игоря Смешко - 43, Анатолия Гриценко - 42. Юлия Тимошенко набрала там 31 голос.

"Все было прозрачно и хорошо организовано", - отметила наблюдатель от Всемирного конгресса украинцев Валентина Логвин.

Данные национального экзитпола показывают, что больше всего голосов избирателей получает шоумен Владимир Зеленский - 30,6%, за ним идет действующий президент Порошенко - 17,8%, и непроходной во второй тур является Юлия Тимошенко - 14,2% голосов. Сама она утверждает, что занимает второе место.

Так как никто из кандидатов не набирает более 50% голосов, 21 апреля состоится второй тур выборов.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, беларусь, минск, выборы-2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 