В Минске закончены подсчеты: лидеры - Зеленский и Порошенко

Фото: LIGA.net

На избирательном участке заграничного округа в столице Беларуси Минске комиссия закончила подсчет голосов еще до полуночи: там лидируют Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Об этом пишет Радио Свобода.

Всего бюллетени взяли 749 граждан Украины.

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За Зеленского проголосовал 281 избиратель в Беларуси, Порошенко - 206, Юрия Бойко - 58, Александра Вилкула - 56, Игоря Смешко - 43, Анатолия Гриценко - 42. Юлия Тимошенко набрала там 31 голос.

"Все было прозрачно и хорошо организовано", - отметила наблюдатель от Всемирного конгресса украинцев Валентина Логвин.

Данные национального экзитпола показывают, что больше всего голосов избирателей получает шоумен Владимир Зеленский - 30,6%, за ним идет действующий президент Порошенко - 17,8%, и непроходной во второй тур является Юлия Тимошенко - 14,2% голосов. Сама она утверждает, что занимает второе место.

Так как никто из кандидатов не набирает более 50% голосов, 21 апреля состоится второй тур выборов.