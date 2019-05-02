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02.05.2019, 18:28

В Минздраве опровергают фейк: Платы за запись на медосмотр нет

В Минздраве опровергают фейк: Платы за запись на медосмотр нет - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Плата за запись на медосмотр на сайте Минздрава не вводилась, говорят в ведомстве

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Сегодня, 2 мая, в интернете распространилась информацию о том, что за запись на медицинский осмотр на сайте Минздрава вводится плата, однако это не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Минздрав Украины не принимал никаких соответствующих решений для введения такой платы", - говорится в сообщении.

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Руководство ведомства обращается к руководителям всех медучреждений, которые проводят медосмотры для кандидатов в водители, периодические медосмотры для водителей, людей, которые владеют оружием и декретных лиц – воспитателей, учителей, преподавателей, студентов, работников общественного питания, торговли и других – воздержаться от оплаты за якобы размещение электронных записей о прохождении медосмотра.

Также сообщается, что обращение к руководству медицинских учреждений об оплате за техническое сопровождение каждой такой записи произошло по собственной инициативе госпредприятия Украинский медицинский центр безопасности дорожного движения и информационных технологий и не было согласно с Минздравом.

Ведомство инициировало проверку.

Ранее сегодня в Минздраве сообщили, что с 28 декабря 2018 года по 25 апреля 2019 года корью заболели 43 783 украинцев - 20 359 взрослых и 23 424 ребенка. 

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Теги: минздрав, медосмотр
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