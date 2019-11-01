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В Москве будут судить арестованного экс-депутата Рады

В Москве будут судить арестованного экс-депутата Рады - Фото
Николай Рудьковский (Фото: скриншот видео)
01.11.2019, 18:23

Рудьковского в РФ обвиняют в нападении на российское посольство в Киеве

Генпрокуратура России утвердила обвинительный акт в уголовном деле против экс-депутата Верховной Рады и бывшего министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского. Об этом сообщается на сайте российской прокуратуры.

В РФ бывшего политика подозревают в нападении на здание российского посольства в Киеве июне 2014 года. Судить его будут в Московском городском суде - именно туда было направлено обвинительное заключение.

  • 14 июня 2016 года Рудьковский пришел к посольству РФ в Киеве, где проходила акция протеста, вызванная катастрофой в Луганске самолета ИЛ-76 и гибели находившихся в нем 49 украинских военных.
  • На видеозаписи события видно, как протестующие сначала пытались прогнать на тот момент нардепа, а потом дали ему камень, потребовав его бросить. Он бросил булыжник в сторону здания посольства РФ, однако это не остановило активистов, которые после этого облили Рудьковского зеленкой.
  • В мае 2016 года суд в РФ его заочно арестовал, а в начале октября минувшего года Рудьковского задержали в Москве.

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николай рудьковский Россия суд посольство РФ
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