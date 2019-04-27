В Москве задержан украинский водочный магнат - росСМИ

Павел Климец (фото - пресс-служба)

Украинского миллионера, бывшего депутата Верховной Рады, руководитель алкогольной компании OLYMP Павла Климца якобы задержали в России по подозрению во взятке в особо крупном размере. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщила российская газета Коммерсант со ссылкой на источник в силовых структурах.

Сказано, что 51-летнего бизнесмена задержали в Москве. Суд отправил его в СИЗО еще 12 апреля, но стало известно об этом только сейчас.

Реклама

Адвокаты обжаловали решение суда и апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила постановление об аресте, но Климца оставили под стражей. Новое заседание суда еще не назначено. Кому он якобы пытался дать взятку, пока информации нет.

Газета пишет, что поездка Климца в Россию может быть связано с попыткой вернуть принадлежащие ему активы в Донбассе, ко контроль над которыми он фактически потерял в 2014 году с началом агрессии РФ и оккупации части украинской территории.

"В последнее время Павлу Анатольевичу неоднократно приходили предложения о том, чтобы переписать, либо по очень низкой цене продать часть этого своего бизнеса", - цитирует издание собеседника.

Отмечается, что холдинге OLYMP неофициально подтвердили его арест.

Климец входил в сотню богатейших людей Украины, был депутатом Верховной Рады в 2006-2012 годах. Одним из основных его активов является группа компаний OLYMP. Также ему принадлежат строительная компания Атлант, Малиновский стекольный завод, ликеро-водочный завод Prime, завод переработки зерна Бикорм, Малиновский кабельный завод, крупнейший в Запорожье торговый центр. По оценке Forbes Украина на 26 апреля 2019 года, состояние бизнесмена оценивается в 34 млн долларов.