Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.04.2019, 13:40

В МВД рассказали об аномальных избирательных участках

В МВД рассказали об аномальных избирательных участках - Фото
Иван Варченко (фото - пресс-служба МВД)

В Украине обнаружено несколько десятков избирательных участков, где итоги голосования отличались от среднестатистической пропорции

Реклама
Реклама

На повторных выборах президента 21 апреля к "аномальным" избирательным участкам направят дополнительные силы правоохранителей. Об этом сегодня на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

"Это те участки, на которых результаты голосования за кандидата отличаются от среднестатистической пропорции в пределах избирательного округа или области... Когда вдруг выясняется, что кандидат Б набирает вдвое больше, чем кандидат А на соседнем участке, и практически опровергает эту пропорцию,.. то мы фиксируем, что этот участок является аномальным", - объяснил Варченко.

Реклама

По его словам, МВД провела подобный анализ практически по всем избирательным участкам, которых по Украине насчитывается почти 30000. Около 30 таких "аномальных" участков в Донецкой области, по несколько - в Одесской и Львовской областях. По другим областям значительных отклонений не зафиксировано.

В некоторых случаях такие "аномалии" не являлись свидетельством нарушений. Варченко отметил, что на эти участки во время повторного голосования 21 апреля будут направлены дополнительные правоохранительные силы.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, мвд, Иван Варченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 