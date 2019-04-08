В МВД рассказали об аномальных избирательных участках

Иван Варченко (фото - пресс-служба МВД)

На повторных выборах президента 21 апреля к "аномальным" избирательным участкам направят дополнительные силы правоохранителей. Об этом сегодня на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

"Это те участки, на которых результаты голосования за кандидата отличаются от среднестатистической пропорции в пределах избирательного округа или области... Когда вдруг выясняется, что кандидат Б набирает вдвое больше, чем кандидат А на соседнем участке, и практически опровергает эту пропорцию,.. то мы фиксируем, что этот участок является аномальным", - объяснил Варченко.

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По его словам, МВД провела подобный анализ практически по всем избирательным участкам, которых по Украине насчитывается почти 30000. Около 30 таких "аномальных" участков в Донецкой области, по несколько - в Одесской и Львовской областях. По другим областям значительных отклонений не зафиксировано.

В некоторых случаях такие "аномалии" не являлись свидетельством нарушений. Варченко отметил, что на эти участки во время повторного голосования 21 апреля будут направлены дополнительные правоохранительные силы.