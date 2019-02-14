В НАБУ не смогли справиться с iPhone Труханова и вернули ему: САП

Геннадий Труханов (фото - скриншот)

Следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) не смогли преодолеть защиту мобильных устройств, изъятых у мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана. Об этом во время заседания сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает местное издание Думская.

"Наши технические возможности не позволяют работать с такой техникой", – заявил прокурор.

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Защитники ходатайствовали о том, чтобы Айфоны и Айпады вернули владельцам.

После этого адвокаты попросили суд вернуть гаджеты владельцам. Суд ходатайство удовлетворил и технику передали Труханову и Вугельману "на ответственное хранение".

14 февраля 2018 года НАБУ задержало в аэропорту Борисполь Труханова и его зама Павла Вугельмана по подозрению в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК). Речь идет о так называемом деле завода Краян. Коррупционная схема на 185 млн грн, по убеждению детективов, реализована под видом покупки здания обанкротившегося завода по заведомо завышенной стоимости. Суд избрал им меру пресечения в виде личной поруки нардепов.

Ранее НАБУ опубликовало "10 фактов о нанесении ущерба бюджету приморского города" по делу Краяна и показало схему расхищения средств. Расследование было закончено еще в конце мая.