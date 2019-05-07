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07.05.2019, 09:54

В НАБУ объяснили, по какому факту открыли дело против Парубия

В НАБУ объяснили, по какому факту открыли дело против Парубия - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В пресс-службе НАБУ отметили, что речь идет о возможном нецелевом использовании бюджетных средств

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Национальное антикоррупционнное бюро открыло уголовное производство по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств спикером Верховной Рады Андреем Парубием. Об этом сегодня сообщили LIGA.net в пресс-службе НАБУ.

"10 апреля этого года уполномоченным лицом Национального бюро во исполнение постановления следственного судьи Соломенского суда Киева от 2 апреля 2019 года по делу внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступлений, предусмотренных ч.1 ст.364, ч.1 ст.210 Уголовного кодекса", - говорится в ответе.

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В пресс-службе добавили, что сейчас идет досудебное расследование.

16 апреля 2019 года Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство против председателя Верховной Рады.

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Теги: андрей парубий, набу, уголовное производство
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