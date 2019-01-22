В Нидерландах ответили РФ на отказ допрашивать россиян по МН17

MH17 (фото - EPA)

Допрос граждан России по катастрофе малазийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году находится в исключительной компетенции самой РФ. Об этом заявил нидерландский профессор международного уголовного права Герт-Ян Александр Кнопс в Гааге, передает Укринформ.

"Хотя Совет Безопасности принял резолюцию о том, что государства должны сотрудничать в расследовании катастрофы MH17, в пределах суверенитета Российской Федерации решать, допрашивать ли своих граждан", - заявил он.

Реклама

Такой ответ последовал после заявления генпрокурора РФ Николая Винниченко. Он считает, что "нет никаких оснований для допроса" россиян (генерал-полковника Николая Ткачева и топ-офицера ГРУ Олега Иванникова, - ред.), причастных, по версии международной следственной группы, к катастрофе рейса MH17.

"Да, мы слышали о фамилиях различных российских граждан, циркулирующих в СМИ и интернете, в привязке к катастрофе МН17. Также, как и слышали опровержение этой информации и самими, так сказать, обвиняемыми, и другими журналистами", - заявил российский генпрокурор.

По мнению Винниченко, "реальных доказательств" их причастности к трагедии Boeing нет.

Читайте также: Эксперт США о трагедии МН17: РФ умышленно сбила самолет

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений.