Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.01.2019, 09:42

В Нидерландах ответили РФ на отказ допрашивать россиян по МН17

В Нидерландах ответили РФ на отказ допрашивать россиян по МН17 - Фото
MH17 (фото - EPA)

Ранее генпрокурор РФ заявил, что "реальных доказательств" причастности россиян к трагедии лайнера якобы нет, как и "нет оснований для допроса"

Реклама
Реклама

Допрос граждан России по катастрофе малазийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году находится в исключительной компетенции самой РФ. Об этом заявил нидерландский профессор международного уголовного права Герт-Ян Александр Кнопс в Гааге, передает Укринформ.

"Хотя Совет Безопасности принял резолюцию о том, что государства должны сотрудничать в расследовании катастрофы MH17, в пределах суверенитета Российской Федерации решать, допрашивать ли своих граждан", - заявил он.

Реклама

Такой ответ последовал после заявления генпрокурора РФ Николая Винниченко. Он считает, что "нет никаких оснований для допроса" россиян (генерал-полковника Николая Ткачева и топ-офицера ГРУ Олега Иванникова, - ред.), причастных, по версии международной следственной группы, к катастрофе рейса MH17.

"Да, мы слышали о фамилиях различных российских граждан, циркулирующих в СМИ и интернете, в привязке к катастрофе МН17. Также, как и слышали опровержение этой информации и самими, так сказать, обвиняемыми, и другими журналистами", - заявил российский генпрокурор.

По мнению Винниченко, "реальных доказательств" их причастности к трагедии Boeing нет.

Читайте также: Эксперт США о трагедии МН17: РФ умышленно сбила самолет

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов. 

24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений.

Смотрите также: Дело МН17: что известно о трагедии Боинга четыре года спустя

Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, расследование, допрос, нидерланды, катастрофа, MH17
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 