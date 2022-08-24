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В Нью-Йорке перекресток на Брайтон-Бич переименовали в Ukrainian Way – Маркарова

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 19:58
В Нью-Йорке перекресток на Брайтон-Бич переименовали в Ukrainian Way – Маркарова - Фото
Фото: facebook.com/oksana.markarova

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила о завершении процедуры переименования перекрестка на Брайтон-Бич в Нью-Йорке в Ukrainian Way.

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"Каждый может внести вклад в нашу борьбу за Независимость, и каждый вклад важен! А некоторые, как переименование перекрестка на Брайтоне в Ukrainian Way, успешно завершившееся сегодня в День независимости, еще и чрезвычайно символический!" – написала Маркарова.

Она поблагодарила украинских дипломатов в США, которые не только сгенерировали эту идею, но и довели ее до реализации.

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Вадим Ребрина
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нью-йорк Оксана Маркарова Ukrainian Way
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