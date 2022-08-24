В Нью-Йорке перекресток на Брайтон-Бич переименовали в Ukrainian Way – Маркарова
24.08.2022, 19:58
Фото: facebook.com/oksana.markarova
Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила о завершении процедуры переименования перекрестка на Брайтон-Бич в Нью-Йорке в Ukrainian Way.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Каждый может внести вклад в нашу борьбу за Независимость, и каждый вклад важен! А некоторые, как переименование перекрестка на Брайтоне в Ukrainian Way, успешно завершившееся сегодня в День независимости, еще и чрезвычайно символический!" – написала Маркарова.
Она поблагодарила украинских дипломатов в США, которые не только сгенерировали эту идею, но и довели ее до реализации.
Читайте также: Маркарова призвала США ввести санкции против всех частных российских банков
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
QA-спеціалістРазместить вакансию
Киев • LIGAZAKON
Последние новости
Комментарии