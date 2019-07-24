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В Обухове протокол выборов составляли в кафе. За это - тюрьма

В Обухове протокол выборов составляли в кафе. За это - тюрьма - Фото
Дом культуры Обухова (фото - http://rckid.com.ua)
24.07.2019, 11:28

Открыто уголовное дело

Вчера около 18:00 глава одной из участковых избирательных комиссий в Обухове вместе с секретарем составляли протоколы о подсчете голосов по партийным спискам в кафе местного Дома культуры. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Закон позволяет составлять протокол только на заседании избирательной комиссии.

О нарушении сообщил представитель гражданской сети ОПОРА, после чего на место сразу же прибыла следственно-оперативная группа. Была задокументирована незаконная деятельность сотрудников избиркома. Протоколы подсчета голосов изъяты как улики.

Уголовное дело открыто по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса. Фигурантам угрозит от пяти до семи лет тюрьмы.

Партия Слуга народа по последним данным получает 43,17% голосов на выборах в Раду (всего подсчитано 99,39% протоколов). Вместе с кандидатами, победившими в одномандатных округах, партия, вероятно, сможет получить более 250 мест в парламенте и сформировать большинство без помощи других фракций.

Второе место занимает Оппозиционная платформа/За життя, которая набирает 13,01%. Далее идут Батькивщина - 8,18%, Евросолидарность - 8,11%, и Голос - 5,83%.

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