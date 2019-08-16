В Одесском областном совете подрались депутаты: видео

Драка депутатов в Одесском областном совете (Фото: скриншот из видео Новости Думская/Youtube)

Внеочереденая сессия Одесского областного совета, на которой должны выбрать нового председателя собрания, началась с драки, сообщает Думская.

Нового председателя выбирают вместо уходящего в Верховную Раду Анатолия Урбанского.

Потасовка возникла после того, как депутат и замглавы Одесской ОГА Виталий Свичинский обвинил коллег из фракций БПП (ЕС) и Оппозиционный блок чуть ли не в сговоре и призвал блокировать трибуну. Свичинского поддержали депутаты из фракций Батькивщины и Нашего края, в результате чего возникла потасовка (внимание, в видео присутствует нецензурная лексика):

В результате потасовки Урбанскому сломали микрофон, он пытался восстановить сессию, но потасовка переросла в драку. Пришлось звать полицию:

Через некоторое время порядок удалось восстановить, депутаты проголосовали за повестку дня, после чего был объявлен перерыв. Главы фракций, председатель и его замы удалились для проведения политических консультаций.

Видео: Новости Думская/Youtube

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