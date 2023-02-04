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В Одесской области отключают электричество – был пожар на энергетическом объекте Укрэнерго

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2023, 10:12
В Одесской области отключают электричество – был пожар на энергетическом объекте Укрэнерго - Фото
Энергетика (Фото: Pixabay)

Сегодня, 4 февраля, в Одесской области произошел пожар на энергетическом объекте Укрэнерго, начались аварийные отключения электричества. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

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"Из-за аварии и пожара, возникшего сегодня утром на энергетическом объекте НЭК "Укрэнерго", в Одесском районе и Одессе происходят аварийные отключения электроснабжения", – сообщил Марченко.

Глава ОВА отметил, что все службы привлечены для устранения последствий аварии, продолжаются спасательные и восстановительные работы.

В настоящее время продолжается подключение к электроэнергии основных объектов критической инфраструктуры (котельных, водопроводных станций, больниц и т.п.).

Энергетики делают все возможное для устранения последствий аварии, восстановление электроснабжения требует определенного времени.

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Наталія Медведєва
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энергетика Одесса пожар
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