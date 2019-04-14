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14.04.2019, 09:22

В Одессу прибыли американские военные джипы Hummer для ВСУ

В Одессу прибыли американские военные джипы Hummer для ВСУ - Фото
Степан Полторак (фото - скриншот с видео)

Техника прибыла в рамках военной помощи США

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Вчера, 13 апреля, в Одессу прибыли американские боевые машины Hummer, которые будут направлены в подразделения Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак во время пребывания в 58-й отдельной мотопехотной бригаде в Конотопе. 

"За последнее время уровень военно-технической помощи значительно возрос. Это касается всех наших партнеров, в первую очередь, США. В настоящее время в Одессе разгружаются боевые Hummer - 35 машин. Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения и 15 машин медицинского обеспечения", - сообщил он.

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Министр обороны добавил, что вся помощь сразу направляется непосредственно к боевым подразделениям на фронт в Донбасс.

По его словам, за последнее время США оказали помощь Украине более, чем 400 млн долларов.

"Это противотанковые средства Javelin, современные средства радиосвязи, средства артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, антиснайперськи комплексы, беспилотные летательные аппараты", - напомнил он, отметив, что Украине нужно развивать собственный военно-промышленный комплекс.

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Теги: ВСУ, одесса, степан полторак, Hummer
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