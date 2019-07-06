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06.07.2019, 22:00

В Одессу впервые доставили партию нефти из США

В Одессу впервые доставили партию нефти из США - Фото
Фото: port.odessa.ua

Нефть была закуплена ПАО Укртантнафта для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ

Сегодня в Одессу впервые в истории Украины доставили партию нефти из США. Об этом сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта.

На причал № 2Н Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, шедший под флагом Гонконга, который доставил из США 75 тысяч тонн нефти.

Нефть была закуплена ПАО Укртантнафта для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ.

Начальник Одесского порта Игорь Ткачук заявил, что их предприятие имеет большой опыт работы с нефтепродуктами. Он рассказал, что в свое время через порт транзитом проходила в больших объемах нефть для Мозырского НПЗ в Беларуси.

"Новому грузопотоку из США также будет предоставлено качественный сервис по перевалке. Нефтерайон порта представляет собой большой универсальный терминал пропускной способностью до 25 млн тонн в год и оснащен оборудованием для работы практически со всеми видами нефтеналивных грузов", — заявил Ткачук.

4 июля цены на нефть упали после значительного роста накануне под давлением данных, демонстрирующих меньшее падение запасов нефти в США, чем ожидалось,

 

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Теги: нефть, Одесский порт, ПАО Укртантнафта
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