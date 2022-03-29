В Офисе президента назвали "революционным" 15-летний проект по деоккупации Крыма

В Офисе президента считают прорывом тот факт, что на сегодняшних переговорах с делегацией страны-оккупанта РФ был поднят вопрос о деоккупации захваченного россиянами Крыма. Ранее в Москве категорически отказывались от внесения его в повестку, подчеркнул для LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он отметил, что прямые двухсторонние переговоры "по крымской проблематике" и фиксация нынешнего положения на 15 лет – "это революционное предложение".

"Так как это означает, как минимум, возвращение темы Крыма в переговорную повестку. До этого россияне категорически отказывались от этого", – пояснил он.

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Подоляк говорит, что это также "позволяет сохранить нынешние юридические трактовки Крыма, так как для нас Крым, безусловно, является частью Украины".

"Отказ от взаимной военной эскалации по крымскому вопросу – ключ к общему прекращению войны", – надеется украинский представитель переговоров.

По итогам встречи в Турции, глава фракции Слуги народа Арахамия, также переговорщик, заявил, что гарантии безопасности для Украины по силе должны быть аналогичны 5-й статье устава НАТО.

Госсекретарь США Блинкен призвал не верить в "мирные" намерения россиян на переговорах.

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Евгений Пилипенко , Юрий Смирнов

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