UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Офисе президента назвали "революционным" 15-летний проект по деоккупации Крыма

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 19:07
В Офисе президента назвали
Вступительное слово президента Турции Эрдогана на переговорах в Стамбуле (фото - его Twitter )

В Офисе президента считают прорывом тот факт, что на сегодняшних переговорах с делегацией страны-оккупанта РФ был поднят вопрос о деоккупации захваченного россиянами Крыма. Ранее в Москве категорически отказывались от внесения его в повестку, подчеркнул для LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что прямые двухсторонние переговоры "по крымской проблематике" и фиксация нынешнего положения на 15 лет – "это революционное предложение".

"Так как это означает, как минимум, возвращение темы Крыма в переговорную повестку. До этого россияне категорически отказывались от этого", – пояснил он.

Читайте также: Россия "решила кардинально сократить" атаки на Киевском и Черниговском направлениях. Якобы

Подоляк говорит, что это также "позволяет сохранить нынешние юридические трактовки Крыма, так как для нас Крым, безусловно, является частью Украины".

"Отказ от взаимной военной эскалации по крымскому вопросу – ключ к общему прекращению войны", – надеется украинский представитель переговоров.

Читайте также: На Банковой видят позитив в наличии РФ среди будущих подписантов гарантий безопасности

Евгений Пилипенко, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Крым переговоры оккупация михаил подоляк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 