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В Офисе президента ответили на "пожелания" из России о моделях нейтралитета Украины

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 12:48
В Офисе президента ответили на
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

Слова о "шведской" или "австрийской" моделях государственного нейтралитета Украины, которые звучат из России, – это желание Кремля навязать свое видение того, какой должна быть Украина. Но у официального Киева есть понимание, какие должны быть гарантии безопасности, сообщил LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с РФ. Поэтому модель может быть только "украинской", и только про юридически выверенные гарантии безопасности. И никаких других моделей или вариантов. <...> Украина хочет иметь действительно мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности", – подчеркнул он.

Далее Подоляк вкратце объяснил, что это значит.

Во-первых, должны быть абсолютные гарантии безопасности: действенные, а не протокольные или будапештские.

"А это означает, что стороны-подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня, но принимают активное участие на стороне Украины в конфликте, и официально обеспечивают немедленные поставки нам необходимого объема оружия", – добавил советник главы ОП.

Во-вторых, Украина больше не намерена зависеть от бюрократических процедур, которые позволяют или не позволяют "закрывать небо" от тех же крылатых ракет.

"Нам нужны прямые и жесткие гарантии, что небо обязательно будет закрыто", – отметил он.

  • Переговорщики от РФ и спикер Кремля Песков ранее заявили своим пропагандистским СМИ, что Украина на встречах якобы предлагает "австрийский" или "шведский" вариант нейтралитета: "демилитаризованное государство со своей армией и флотом". По словам Пескова, "идея Украины как демилитаризованной страны с собственной армией по примеру Австрии или Швеции может рассматриваться как компромисс".
Евгений Пилипенко
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