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21.01.2019, 11:30

В ПАСЕ пройдут срочные дебаты по агрессии России в Азовском море

В ПАСЕ пройдут срочные дебаты по агрессии России в Азовском море - Фото
Владимир Арьев (фото - пресс-служба ПАСЕ)

В четверг в ПАСЕ состоятся дебаты по резолюции об Азовском море и Керченском проливе

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Срочные дебаты в Парламентской ассамблее Совета Европы по резолюции о ситуации в Азовском море и Керченском проливе пройдут 24 января. Об этом руководитель украинской делегации, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев, сообщил у себя в Twitter.

Дебаты на тему "Открытая агрессия России против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейской безопасности" состоятся в четверг утром.

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Зимняя сессия ПАСЕ стартует в Страсбурге сегодня, 21 января.

17 января Госдума России приняла решение не направлять российскую делегацию в ПАСЕ в текущем году. Россия не будет возобновлять уплату взносов в бюджет Совета Европы.

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Теги: дебаты, пасе, владимир арьев, Азов
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