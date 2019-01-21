В ПАСЕ пройдут срочные дебаты по агрессии России в Азовском море

Владимир Арьев (фото - пресс-служба ПАСЕ)

Срочные дебаты в Парламентской ассамблее Совета Европы по резолюции о ситуации в Азовском море и Керченском проливе пройдут 24 января. Об этом руководитель украинской делегации, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев, сообщил у себя в Twitter.

Дебаты на тему "Открытая агрессия России против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейской безопасности" состоятся в четверг утром.

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Зимняя сессия ПАСЕ стартует в Страсбурге сегодня, 21 января.

17 января Госдума России приняла решение не направлять российскую делегацию в ПАСЕ в текущем году. Россия не будет возобновлять уплату взносов в бюджет Совета Европы.