В плен взяли российского подполковника. На нем было белье и носки ВСУ

Бойцы 128 бригады взяли в плен высокопоставленного штабиста 58 российской армии, начальника группы информационно-психологического противодействия воинской части 47084 российской армии, сообщили на странице бригады в Facebook.

Он попался в ходе боевой стычки в Николаевской области.

На нем было нижнее белье и носки ВСУ.

Россияне бросили значительные силы, пытаясь его освободить, говорят в бригаде.

"Отчаянные попытки врага освободить пленного понятны – Кошель был на прямой связи с командующим 58 армии РФ Михаилом Зусько, которому лично делал ежедневные доклады. Кстати, сам Зусько – родом из Украины, из небольшого с. Ветлы Камень-Каширского района Волынской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, после того как 58 армия РФ пыталась продвинуться вглубь Николаевской области и была разбита, Зусько неформально "окрестили" самым бездарным российским генералом.

Вот данные пленника – Кошель Александр Олегович, 5 апреля 1982 года, личный номер Ф-905994, воинское звание – подполковник. Постоянное место дислокации в/ч 47084 – г. Владикавказ в Республике Северная Осетия – Алания.

Катерина Амеліна

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