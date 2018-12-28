В Польше откроют еще три консульства Украины

Андрей Дещица (фото - president.gov.ua)

Скоро в Польше могут заработать генеральное консульство Украины во Вроцлаве и два почетных консульства - в Катовице и Кельце. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Укринформ.

По словам посла, это будет сделано для того, чтобы распределить консульства по стране таким образом, чтобы до них можно было добраться не более чем за 2-3 часа.

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Дещица добавил, что подготовительные мероприятия по открытию генконсульства во Вроцлаве планируется осуществить в 2019 году, начало его работы намечено на 2020-й.

Дипломат отметил, если эти планы удастся реализовать, то останутся только два воеводских центра из шестнадцати, где нет украинских консульских ячеек - Белосток и Ольштын на северо-востоке страны.

На сегодня в Польше функционирует четыре генконсульства (в Гданьске, Варшаве, Кракове и Люблине) и 11 почетных консульств в различных регионах страны.

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