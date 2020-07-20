В Польше по подозрению в коррупции задержан экс-глава Укравтодора

В Польше по подозрению в коррупции задержали экс-главу Укравтодора Славомира Новака

Сотрудники Центрального антикоррупционного бюро (ЦАБ) Польши задержали бывшего и.о. главы Укравтодора и экс-главу минтранспорта Польши Славомира Новака по подозрению в коррупции и участии в организованной преступной группе. Об этом сообщает пресс-служба ЦАБ Польши.

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Там отметили, что расследование проводилось в сотрудничестве со Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Вместе с Новаком задержаны также бывший командир одного из подразделений польского спецназа GROM Дариуш З. и бизнесмен из Гданьска Яцек П.

Пресс-секретарь министра по делам спецслужб Польши Станислав Жарын заявил, что "все доказательства связаны с выполнением Новаком функций на госдолжности в Украине", сообщает Onet.

Славомир Новак - экс-министр транспорта Польши. Он пришел в Укравтодор в 2016 году. В сентябре 2019 года Нацагентство по противодействию коррупции (НАПК) обнаружило нарушения в его декларации

24 сентября того же года он подал в отставку.

Владислав Сердюк

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