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27.02.2019, 06:50

В Полтавской ОГА отрицают обвинения НАБУ

В Полтавской ОГА отрицают обвинения НАБУ - Фото
Фото: пресс-служба НАБУ

Чиновники Полтавской ОГА обещают представить доказательства своей невиновности

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Председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий Головко и его первый заместитель Андрей Песоцкий утверждают, что никогда не совершали коррупционных действий, в которых их подозревает Национальное антикоррупционное бюро. Об этом они написали у себя в Facebook.

"В ответ на информацию, распространенную в СМИ, относительно расследования НАБУ по отношению ко мне заявляю следующее: изложенные факты не соответствуют действительности. Я не совершал ни одного из преступлений, изложенных в публикациях. И имею неопровержимые доказательства своей правоты", - заявляет Головко.

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"Относительно обвинений во взятках, откатах или коррупционных схемам - распространенная информация не имеет никакого отношения к реалиям. Заявляю, что ни одно из приписанных правонарушений я не совершал. Каждое из моих слов подкрепленно доказательствами", - указывает Песоцкий.

Когда они представят упомянутые доказательства, чиновники не сообщают.

22 февраля сообщалось, что детективы НАБУ проводят обыски по месту работы и проживания ряда чиновников ОГА в рамках уголовного дела о вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере.

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Теги: набу, обыск, Полтавская ОГА, коррупция, взятка
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