В порту временно оккупированного Скадовска прогремели взрывы: видео

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области, в районе порта прогремели два взрыва. Об этом сообщает мэр города Александр Яковлев.

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"В Скадовске только что снова "прилетело". Были слышны два взрыва, один мощный в районе порта. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – написал он.

Позже мэр добавил, что попадания были в промышленную зону в районе порта.

Telegram-канал "Оперативный ВСУ" публикует видео попаданий в порту Скадовска.

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Вадим Ребрина

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