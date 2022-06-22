В порту временно оккупированного Скадовска прогремели взрывы: видео
22.06.2022, 22:09
Скриншот с видео
Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области, в районе порта прогремели два взрыва. Об этом сообщает мэр города Александр Яковлев.
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"В Скадовске только что снова "прилетело". Были слышны два взрыва, один мощный в районе порта. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – написал он.
Позже мэр добавил, что попадания были в промышленную зону в районе порта.
Telegram-канал "Оперативный ВСУ" публикует видео попаданий в порту Скадовска.
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