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31.01.2019, 13:27

В президентской гонке впервые с 2016 года сменился лидер: опрос

В президентской гонке впервые с 2016 года сменился лидер: опрос - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным социологов "Рейтинга", показатели поддержки Порошенко и Зеленского заметно выросли за последний месяц, а у Тимошенко симпатиков стало меньше

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По состоянию на середину-конец января 2019 года в предвыборной президентской гонке сменился лидер: теперь это не Юлия Тимошенко от партии Батькивщина, а шоумен Владимир Зеленский. Таковы результаты нового социологического опроса группы Рейтинг.

Зеленского среди тех опрошенных украинцев, которые определились и пойдут голосовать, поддерживают 19%. Чуть меньше симпатиков у Тимошенко — 18,2%.

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Действующий президент Петр Порошенко немного от них отстает: за него готовы отдать голоса 15,1% опрошенных среди тех, кто определился и намерен голосовать.

10% поддержки — у Юрия Бойко. Остальные кандидаты набрали показатели меньше 10 процентов.

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Рейтинги "соискателей" в динамике — с 2014 года:

Каждый четвертый (23%) опрошенный уверен, что следующим президентом будет Тимошенко.

Примерно 16% верят в победу Порошенко, а в то, что главой государства станет Зеленский - только один из 10 опрошенных.

По мнению аналитиков группы Рейтинг, наибольший электоральный рост может быть у Зеленского. Другими словами, за него готовы отдать голоса 7,4% опрошенных украинцев, если их лидеры снимутся с выборов.

У Тимошенко и Гриценко этот показатель — около 6%, у нынешнего президента — 2%.

Опрос группы Рейтинг проведен с 16 по 24 января 2019 года среди 6000 украинцев от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не более 1,3%.

Прошлый опрос Рейтинга за середину-конец декабря 2018 года показывал, что у Порошенко и Зеленского одинаковый уровень симпатий избирателей как среди всех опрошенных, так и среди тех, кто намерен голосовать, а лидером предвыборной гонки была Тимошенко.

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Теги: Владимир Зеленский, выборы в Украине, петр порошенко, опрос, юлия тимошенко, группа рейтинг, олег ляшко, анатолий гриценко, социология, выборы президента, юрий бойко, выборы-2019
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