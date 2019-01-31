В президентской гонке впервые с 2016 года сменился лидер: опрос

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По состоянию на середину-конец января 2019 года в предвыборной президентской гонке сменился лидер: теперь это не Юлия Тимошенко от партии Батькивщина, а шоумен Владимир Зеленский. Таковы результаты нового социологического опроса группы Рейтинг.

Зеленского среди тех опрошенных украинцев, которые определились и пойдут голосовать, поддерживают 19%. Чуть меньше симпатиков у Тимошенко — 18,2%.

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Действующий президент Петр Порошенко немного от них отстает: за него готовы отдать голоса 15,1% опрошенных среди тех, кто определился и намерен голосовать.

10% поддержки — у Юрия Бойко. Остальные кандидаты набрали показатели меньше 10 процентов.

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Рейтинги "соискателей" в динамике — с 2014 года:

Каждый четвертый (23%) опрошенный уверен, что следующим президентом будет Тимошенко.

Примерно 16% верят в победу Порошенко, а в то, что главой государства станет Зеленский - только один из 10 опрошенных.

По мнению аналитиков группы Рейтинг, наибольший электоральный рост может быть у Зеленского. Другими словами, за него готовы отдать голоса 7,4% опрошенных украинцев, если их лидеры снимутся с выборов.

У Тимошенко и Гриценко этот показатель — около 6%, у нынешнего президента — 2%.

Опрос группы Рейтинг проведен с 16 по 24 января 2019 года среди 6000 украинцев от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не более 1,3%.

Прошлый опрос Рейтинга за середину-конец декабря 2018 года показывал, что у Порошенко и Зеленского одинаковый уровень симпатий избирателей как среди всех опрошенных, так и среди тех, кто намерен голосовать, а лидером предвыборной гонки была Тимошенко.