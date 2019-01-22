В президенты выдвинули депутата, поддерживавшего Саакашвили

Дмитрий Добродомов (фото - facebook.com/dmytro.dobrodomov)

Политическая партия Народный контроль выдвинула своего лидера, народного депутата Дмитрия Добродомова кандидатом в президенты. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Завтра, 23 января, Добродомов планирует подать документы в ЦИК.

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В 2014 году баллотировался в Раду по избирательному округу № 115 в Львове как самовыдвиженец.

До этого - генеральный директор медиа-холдинга ZIK, автор и ведущий программы журналистских расследований "Народный контроль".

В сентябре 2017 года Добродомов, по словам депутата Антона Геращенко, был среди тех, кто вместе с Михаилом Саакашвили прорывались через госграницу в пункте пропуска Шегини. Сам Добродомов опровергает эту информацию.