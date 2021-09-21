В Раде сегодня представят проект бюджета: повестка дня
Сегодня Верховная Рада заслушает представление проекта бюджета на 2022 год и рассмотрит ряд законопроектов в сфере трудового законодательства. Повестка опубликована на официальном сайте парламента.
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Министр финансов Сергей Марченко представит нардепам проект бюджета на 2022 год.
В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты:
– №5454, о сроках обращения за получением административных услуг во время карантина;
– №5388, о дерегуляции трудовых отношений;
– №2743, об эффективности использования средств социального страхования;
– №3115, об изменениях в законе об обязательном соцстраховании по безработице;
– №5266, об усилении защиты прав работников;
– №5161, о регулировании нестандартных форм занятости;
– №4669, об экономической реинтеграции трудовых мигрантов и другие.
Во втором чтении Рада рассмотрит законопроекты:
– №4662, о закупке лекарств по договорам управляемого доступа;
– №3527, о признании гуманитарной помощью грузов весом до 12 тонн.
- 15 сентября 2021 года Кабмин утвердил проект госбюджета на 2022 год и направил в Раду.
Читайте мнение: Бюджет-2022 – адекватен нашей ситуации. Главное, чтобы его приняли в представленном виде
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