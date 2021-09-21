В Раде сегодня представят проект бюджета: повестка дня

Сегодня Верховная Рада заслушает представление проекта бюджета на 2022 год и рассмотрит ряд законопроектов в сфере трудового законодательства. Повестка опубликована на официальном сайте парламента.

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Министр финансов Сергей Марченко представит нардепам проект бюджета на 2022 год.

В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты:

– №5454, о сроках обращения за получением административных услуг во время карантина;

– №5388, о дерегуляции трудовых отношений;

– №2743, об эффективности использования средств социального страхования;

– №3115, об изменениях в законе об обязательном соцстраховании по безработице;

– №5266, об усилении защиты прав работников;

– №5161, о регулировании нестандартных форм занятости;

– №4669, об экономической реинтеграции трудовых мигрантов и другие.

Во втором чтении Рада рассмотрит законопроекты:

– №4662, о закупке лекарств по договорам управляемого доступа;

– №3527, о признании гуманитарной помощью грузов весом до 12 тонн.

15 сентября 2021 года Кабмин утвердил проект госбюджета на 2022 год и направил в Раду.

Читайте мнение: Бюджет-2022 – адекватен нашей ситуации. Главное, чтобы его приняли в представленном виде

Денис Юдин

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