UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Раде сегодня представят проект бюджета: повестка дня

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2021, 09:00
В Раде сегодня представят проект бюджета: повестка дня - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодня Верховная Рада заслушает представление проекта бюджета на 2022 год и рассмотрит ряд законопроектов в сфере трудового законодательства. Повестка опубликована на официальном сайте парламента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Министр финансов Сергей Марченко представит нардепам проект бюджета на 2022 год.

В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты:

– №5454, о сроках обращения за получением административных услуг во время карантина;
– №5388, о дерегуляции трудовых отношений;
– №2743, об эффективности использования средств социального страхования;
– №3115, об изменениях в законе об обязательном соцстраховании по безработице;
– №5266, об усилении защиты прав работников;
– №5161, о регулировании нестандартных форм занятости;
– №4669, об экономической реинтеграции трудовых мигрантов и другие.

Во втором чтении Рада рассмотрит законопроекты:

– №4662, о закупке лекарств по договорам управляемого доступа;
– №3527, о признании гуманитарной помощью грузов весом до 12 тонн.

Читайте мнение: Бюджет-2022 – адекватен нашей ситуации. Главное, чтобы его приняли в представленном виде

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада бюджет трудовое законодательство бюджет 2022
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 