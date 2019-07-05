В Раду идут 54 человека, голосовавшие за диктаторские законы

16 января 2014 года депутаты голосовали за скандальные законы простым поднятием рук, а не карточками. Глава счетной комиссии за несколько секунд выдавал результат – как правило, по его подсчетам, 235 голосов за (фото – ЕРА)

На внеочередных выборах в Раду баллотируются 54 кандидата, которые в 2014 году, будучи нардепами, голосовали за так называемые диктаторские законы Януковича. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

18 человек баллотируются по спискам партий.

В списке Оппозиционного блока таких 11 человек, в списке Оппозиционной платформы - За життя – пятеро, по одному кандидату в списках Аграрной партии Украины (Михаил Поплавский) и партии Независимость (Иван Ступак).

Остальные, 36 человек, баллотируются по одномандатным округам. Из них 27 путем самовыдвижения, 10 - выдвинуты политическими партиями: пятеро идут от Оппозиционной платформы, четверо – от Оппоблока.

Баллотируются по спискам партий:

1. Михаил Поплавский,

2. Иван Ступак,

3. Юлий Иоффе,

4. Юлия Лёвочкина,

5. Виталий Борт,

6. Юрий Мирошниченко,

7. Сергей Дунаев,

8. Евгений Мураев

9. Виталий Хомутынник

10. Евгений Геллер

11. Юрий Воропаев,

12. Дмитрий Добкин,

13. Татьяна Бахтеева,

14. Александр Долженков,

15. Михаил Ланьо,

16. Михаил Мироненко,

17. Светлана Фабрикант,

18. Геннадий Труханов.

Баллотируются в одномандатных округах:

19. Елена Бондаренко,

20. Владимир Кацуба,

21. Борис Колесников,

22. Вадим Новинский.

Баллотируются в одномандатных округах:

23. Владимир Струк,

24. Валерий Мошенский,

25. Сергей Кивалов,

26. Леонид Климов,

27. Иван Фурсин,

28. Виталий Барвиненко,

29. Антон Киссе,

30. Андрей Деркач,

31. Игорь Молоток,

32. Владимир Мысык,

33. Анатолий Денисенко,

34. Александр Фельдман

35. Анатолий Гиршфельд,

36. Григорий Калетник,

37. Александр Бельвиль,

38. Сергей Лабазюк,

39. Виктор Бондарь,

40. Александр Герега,

41. Геннадий Бобов,

42. Иван Попеску,

43. Игорь Рыбаков,

44. Степан Ивахив,

45. Константин Павлов,

46. Артур Мартовицкий,

47. Владимир Литвин,

48. Вячеслав Богуслаев,

49. Евгений Балицкий,

50. Дмитрий Святаш,

51. Владимир Сальдо,

52. Михаил Опанащенко,

53. Сергей Кальцев,

54. Владимир Бандуров.

16 января 2014 года, в разгар Революции достоинства, Рада с грубым нарушением регламента и процедуры приняла пакет законов, впоследствии прозванных "диктаторскими". В частности, парламент ужесточил ограничения на проведение массовых акций, ужесточил требования к операторам по предоставлению связи и интернета, ввел уголовную ответственность за клевету и экстремизм, ужесточил требования по работе СМИ.