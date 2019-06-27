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27.06.2019, 14:45

В Раду по списку Слуги народа проходит родственник Кернеса

В Раду по списку Слуги народа проходит родственник Кернеса - Фото
Фото: LIGA.net

Под проходным номером в списке Слуги народа значится Владимир Козак - родной брат невестки Кернеса

Под номером 68 в списке президентской партии Слуга народа значится Владимир Козак. Как сообщает журналистка Евгения Моторевская в Facebook, он приходится родственником мэру Харькова Геннадию Кернесу.

Журналистке удалось установить, что Козак - родной брат невестки Кернеса Юлии Козак.

"В 2015 году Юлия Козак вышла замуж за среднего сына Кернеса - Даниила. Но Владимира Козака с семьей Кернес, похоже, связывают не только родственные посиделки. В конце 2018 будущем депутату от "Слуги народа" перешла довольно солидная компания по производству соков и пищевых продуктов, которой к тому владел... средний сын Кернеса. Возможно, это такой своеобразный калым от семьи харьковского мэра за невесту, я не знаю. Но за какие заслуги Владимир Козак оказался в проходной части списка - вопрос интересный", - пишет Моторевская.

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Теги: выборы, геннадий кернес, Слуга народа, Владимир Козак
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