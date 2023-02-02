В район Угледара приехал российский СОБР, чтобы подавлять бунты среди оккупантов – ВСУ

В район Угледара приехало российское подразделение Специальный отряд быстрого реагирования, чтобы подавлять недовольство оккупантов. Об этом сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

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Он отметил, что в районе Угледара ситуация остается сложной.

"В этом районе появилось подразделение СОБР, но оно появилось не для штурмовых действий, а появилось для подавления бунтов", – сказал Дмитрашковский.

По его словам, морально-психологическое состояние находящихся на том направлении оккупантов подавлено – они не верят своему военному руководству. Поэтому там появилось полицейское подразделение СОБР.

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Наталія Медведєва

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