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В район Угледара приехал российский СОБР, чтобы подавлять бунты среди оккупантов – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 13:44
В район Угледара приехал российский СОБР, чтобы подавлять бунты среди оккупантов – ВСУ - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

В район Угледара приехало российское подразделение Специальный отряд быстрого реагирования, чтобы подавлять недовольство оккупантов. Об этом сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

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Он отметил, что в районе Угледара ситуация остается сложной.

"В этом районе появилось подразделение СОБР, но оно появилось не для штурмовых действий, а появилось для подавления бунтов", – сказал Дмитрашковский.

По его словам, морально-психологическое состояние находящихся на том направлении оккупантов подавлено – они не верят своему военному руководству. Поэтому там появилось полицейское подразделение СОБР.

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Наталія Медведєва
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война СОБР Угледар
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