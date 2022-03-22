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В районе боевых действий под Киевом пропал известный фотокор Макс Левин

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 15:15
В районе боевых действий под Киевом пропал известный фотокор Макс Левин - Фото
Макс Левин (фото — его Instagram)

На линии фронта под Киевом пропал украинский фотокорреспондент Макс Левин. Об этом на девятый день после исчезновения сообщил его друг, также фотограф Маркиян Лысейко, пишет Левый берег.

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Он рассказал, что Левин 13 марта выехал в Вышгородский район на северо-востоке от Киева на собственном автомобиле, чтобы снимать боевые действия. Фоторепортер оставил машину у села Гута Межигорская и пошел в сторону села Мощун, где российские оккупанты неоднократно уже пытались навести понтонную переправу через реку Ирпень.

Лысейко пишет, что с телефона Левина поступило сообщение в 11:23 в тот же день, после чего он больше не выходил на связь и не появлялся в сети.

В районе боевых действий под Киевом пропал известный фотокор Макс Левин

"Позже стало известно, что в районе, где Макс должен был работать, начались достаточно интенсивные боевые действия, во время которых он мог получить ранение или попасть в плен к военнослужащим российской федерации", – рассказал его друг.

40-летний Левин снимает для украинских и зарубежных изданий, вел фотохронику войны России против Украины со времен вторжения оккупантов на Донбассе.

Если кому-то что-то известно о его судьбе – свяжитесь с Лысейко.

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Евгений Пилипенко
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Макс Левин Мощун

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