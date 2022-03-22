В районе боевых действий под Киевом пропал известный фотокор Макс Левин

На линии фронта под Киевом пропал украинский фотокорреспондент Макс Левин. Об этом на девятый день после исчезновения сообщил его друг, также фотограф Маркиян Лысейко, пишет Левый берег.

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Он рассказал, что Левин 13 марта выехал в Вышгородский район на северо-востоке от Киева на собственном автомобиле, чтобы снимать боевые действия. Фоторепортер оставил машину у села Гута Межигорская и пошел в сторону села Мощун, где российские оккупанты неоднократно уже пытались навести понтонную переправу через реку Ирпень.

Лысейко пишет, что с телефона Левина поступило сообщение в 11:23 в тот же день, после чего он больше не выходил на связь и не появлялся в сети.

"Позже стало известно, что в районе, где Макс должен был работать, начались достаточно интенсивные боевые действия, во время которых он мог получить ранение или попасть в плен к военнослужащим российской федерации", – рассказал его друг.

40-летний Левин снимает для украинских и зарубежных изданий, вел фотохронику войны России против Украины со времен вторжения оккупантов на Донбассе.

Если кому-то что-то известно о его судьбе – свяжитесь с Лысейко.

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Евгений Пилипенко

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