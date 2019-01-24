В разведке сказали, есть ли угроза потери территории на западе

Егор Божок (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Венгры хотят иметь венгерский анклав на территории Украины, но пока нет угрозы потери территорий на западе страны. Об этом в интервью Укринформу заявил глава службы внешней разведки Украины Егор Божок.

"Угрозы нет, но венгерский ирредентизм является реальной проблемой и не только Украины, но и ряда государств-членов ЕС. У нас много этнических румын, болгар, греков, но со всеми можно договариваться, а венгерский ирредентизм - это проблема", - отметил Божок.

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Он считает, что "венгры не останавливаются ни перед чем и пытаются полностью контролировать этнических венгров по всему миру".

"Венгры хотят иметь венгерский анклав на территории Украины, Румынии - везде. Конечно, мы на это никогда не пойдем. Проблема с венграми серьезная, но угрозы потери нашей территории нет", - подчеркнул Божок.

19 сентября появилась информация о том, что в консульстве Венгрии в Берегово Закарпатской области гражданам Украины раздают венгерское гражданство и просят скрывать это от украинских властей.

Климкин заявил, что "если видео о выдаче украинцам в Берегово венгерских паспортов не фейк, думаю, ему (венгерскому дипломату, - ред.) придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответном заявленииназвал "недружелюбным и рискованным" шагом возможную высылку венгерского дипломата из Украины, а также пригрозил, что такое решение не останется без ответа.