В РФ отреагировали на планы Украины и США провести военные учения

Григорий Карасин (фото: EPA)

В России увидели в готовящихся украинско-американских военных учениях угрозу и назвали их "опасной идеей". Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина.

"Идея опасная. Именно так мы будем к ней относиться. До этого изучим факты. Они воспринимаются нами как опасная идея", - заявил Карасин.

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Вчера в Минобороны Украины анонсировали учения Sea Breeze 2019 и заявили, что они пройдут в северо-западной части Черного моря, в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

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