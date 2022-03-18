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В РФ планируют отстранить командира десантной бригады за неудачи в Гостомеле — Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2022, 19:52

В России планируется отстранение от выполнения служебных обязанностей командира 45-й отдельной бригады специального назначения воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ полковника Вадима Панькова. Его обвиняют в невыполнении боевого задания на аэродроме Гостомеля. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 18 марта.

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Согласно сводке, с целью восстановления боеспособности отдельных подразделений, участвующих в боевых действиях, военное руководство РФ планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы в Армении.

Генштаб сообщает о фактах отказа отдельных российских военных от участия в боевых действиях, что, по мнению военного руководства Украины, обусловлено низким уровнем морально-психологического состояния российских оккупантов после столкновений с силами обороны.

"Так, в пункте постоянной дислокации 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа около 130 военнослужащих отказались от участия в боевых действиях", – говорится в сообщении.

Также, по данным, ВСУ, личный состав противника деморализован, участились случаи суицидов и самоповреждений.

"Из-за отсутствия положительных результатов и неспособности выполнить поставленные задачи планируется отстранение от выполнения служебных обязанностей командира 45-й отдельной бригады специального назначения воздушно-десантных войск вооруженных сил России полковника Вадима Панькова. Его обвиняют в невыполнении боевого задания на аэродроме Гостомеля", – сказано в сводке.

В Генштабе обращают внимание, что российские пропагандисты распространяют в ЕС и США постановочные пропагандистские видеоматериалы с целью дискредитации деятельности военно-политического руководства и Сил обороны Украины.

В городе Джанкой временно оккупированного Крыма, по информации украинской стороны, приостановлено обучение в местных общеобразовательных заведениях — их собираются использовать для размещения прибывающих в город российских военных.

В Черниговской области оккупанты запугивают местных жителей с целью подавления гражданского сопротивления, говорится в сводке.

Вадим Ребрина
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ВСУ война сводка генштаб
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