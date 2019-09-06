В России дали четыре года тюрьмы активисту, помогавшему морякам

Константин Котов - (Фото: Grigory Kudryavtsev/Facebook)

Вчера Тверской суд Москвы приговорил гражданского активиста Константина Котова к четырем годам заключения в колонии общего режима, сообщает Радио Свобода.

Котов помогал с передачами пленным украинским морякам, выступал за освобождение украинского политзаключенного Олега Сенцова, протестовал против преследований крымских татар, репрессий и пыток в ФСБ, незаконных задержаний и нарушений на выборах в Московскую городскую думу. Он был осужден "за неоднократное нарушение закона о митингах".

"Я считаю, что судят не меня, а право на свободу слова и свободу собраний. Нет независимых партий, нет честных выборов, остается один выход — идти на улицу и там прокричать свои требования", - заявил Котов в заключительном слове на суде. "Этими действиями режим сам себе роет могилу. Если легальные формы протеста запрещены, рано или поздно на улицах города мы увидим не мирные акции, а восстание доведенных людей. Я этого не хочу... Россия обязательно будет свободной. Для этого нужно только не бояться", - цитирует активиста Медиазона.

Котова осудили в рекордные сроки: от задержания 12 августа до вчерашнего приговора прошло меньше месяца.

Активисты устроили акцию в поддержку Котова: носят по улицам Москвы его картонные фигуры.

Видео: Радио Свобода.

За последние четыре дня шесть активистов были приговорены в Москве к реальным срокам заключения за участие в акциях протеста, сообщает Медуза.

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