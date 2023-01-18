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В России готовятся к новой мобилизации, будут ставить под ружье центральные регионы – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 12:32
В России готовятся к новой мобилизации, будут ставить под ружье центральные регионы – ГУР - Фото
Российские призывники (Фото - сайт ГУР Минобороны)

В России готовятся к новой волне мобилизации: в армию будут призывать жителей центральных регионов, в том числе Москвы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным ГУР, на этот раз военкоматы будут ориентированы на призыв жителей так называемых центральных регионов России. Наибольший интерес военкомов будут представлять мужчины в возрасте от 40 до 55 лет, которые отслужили срочную службу и имеют определенные военные специальности.

В частности, в Москве на предприятия направляются группы сотрудников военкоматов для проведения "агитационных мероприятий".

Также усиливается агитация среди мигрантов, граждан бывших республик СССР. Мужчинам призывного возраста, которые подают заявления на гражданство РФ, как надежный вариант решения вопроса о гражданстве предлагают подписать контракт с вооруженными силами. 

Одновременно практикуются "добровольные" поборы с коммерческих и частных предприятий в пользу вооруженных сил России, причем такие поборы могут достигать нескольких миллионов рублей. 

Читайте также: "Банк с людьми". Россия хочет увеличить армию до 2 млн: как это влияет на войну в Украине

Сергій Бережний
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война Москва гур мобилизация в россии
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