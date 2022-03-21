UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В России заблокировали азербайджанские СМИ, которые рассказывали правду о войне в Украине

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2022, 11:12
В России заблокировали азербайджанские СМИ, которые рассказывали правду о войне в Украине - Фото
Кадры разрушений из-за войны, фото - ГСЧС
На территории РФ заблокировали популярные азербайджанские интернет-издания, которые рассказывали правду о войне России против Украины, сообщает Посольство Украины в Азербайджане.
Среди них хорошо известные за пределами Азербайджана медиа – Haqqin и Minval.

Посол Украины поблагодарил главных редакторов и журналистов этих изданий за беспристрастное освещение хода российско-украинской войны, а также преступлений, которые российские оккупанты совершают на украинской земле.
Валерия Давыдова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война Азербайджан
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 