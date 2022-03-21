В России заблокировали азербайджанские СМИ, которые рассказывали правду о войне в Украине

На территории РФ заблокировали популярные азербайджанские интернет-издания, которые рассказывали правду о войне России против Украины, сообщает Посольство Украины в Азербайджане.

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Среди них хорошо известные за пределами Азербайджана медиа – Haqqin и Minval.



Посол Украины поблагодарил главных редакторов и журналистов этих изданий за беспристрастное освещение хода российско-украинской войны, а также преступлений, которые российские оккупанты совершают на украинской земле.

Валерия Давыдова

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