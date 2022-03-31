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В Россию насильственно депортировали 400 000 украинцев – Денисова

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 10:46
В Россию насильственно депортировали 400 000 украинцев – Денисова - Фото
Людмила Денисова (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Около 400 000 украинцев были насильственно депортированы в Россию. Об этом сообщила в интервью Euronews омбудсмен Людмила Денисова.

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"Наши граждане были депортированы с нашей территории на их территорию. Они пошли не по своей воле, их насильно увезли сначала в фильтрационный лагерь в Донецкой области. После этого их везут автобусом в Россию. Потом поездом везут в разные места, в том числе в депрессивные регионы РФ, вроде Сахалина", – сказала она.

По ее словам, насильственно депортированы в РФ более 400 000 украинцев.

Денисова также заявила, что ситуация в блокадном Мариуполе является геноцидом.

"Ситуация в Мариуполе сложная и не меняется. Большая часть зданий разрушена бомбами и обстрелами. Погибло более 20 000 жителей", – сказала она.

Марк Сировой
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Людмила Денисова депортация
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