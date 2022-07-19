В седьмой пакет санкций ЕС попадут 47 фамилий. Среди них мэр Москвы – Радио Свобода
В седьмом пакете европейских санкций против России упоминается 47 фамилий, на которых будут распространяться персональные ограничения. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции.
В список включен российский актер и режиссер Сергей Безруков, поддерживавший российское вторжение в Украину, и его коллега Владимир Машков, выступавший за признание Россией "независимости" группировок "ЛДНР" и аннексию Крыма.
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Санкции распространят, согласно документу, и на первого вице-премьера России Андрея Белоусова, которого в Евросоюзе считают лицом из ближайшего окружения президента РФ Путина.
Нынешнему мэру Москвы Сергею Собянину также угрожают санкции. В документе Совета ЕС упомянуто, что у него "тесные связи с Путиным".
Среди кандидатов в персоны нон грата – также лица, которых украинские правоохранительные органы считают коллаборантами. В частности – Константин Иващенко, которого после оккупации Мариуполя в апреле главарь группировки "ДНР" назначил мэром захваченного Россией города.
Также – Александр Кобец, назначенный российскими властями в конце апреля исполнять обязанности мэра оккупированного Херсона.
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- 18 июля Украина призвала ЕС ввести санкции против 30 крупнейших банков России.
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