В седьмой пакет санкций ЕС попадут 47 фамилий. Среди них мэр Москвы – Радио Свобода

В седьмом пакете европейских санкций против России упоминается 47 фамилий, на которых будут распространяться персональные ограничения. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции.

В список включен российский актер и режиссер Сергей Безруков, поддерживавший российское вторжение в Украину, и его коллега Владимир Машков, выступавший за признание Россией "независимости" группировок "ЛДНР" и аннексию Крыма.

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