В Сенате США хотят пустить российские активы на помощь Украине

Американские сенаторы Майкл Беннет и Роб Портман внесли законопроект о перераспределении средств из арестованных российских активов в фонд для помощи украинским беженцам и восстановления Украины. Об этом сообщает Axios.

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Отмечается, что двухпартийный законопроект получит название "закон о помощи Украине". Им предлагается:

– Направить в украинский фонд помощи деньги, которые будут получены от ликвидации активов российских олигархов, найденных оперативной группой KleptoCapture.

– Эти деньги будут использованы для поддержки украинских беженцев, восстановления Украины и других усилий.

– Фонд будет управляться Госдепом в консультациях с Агентством США по международному развитию.

"Сейчас Украина переживает худший кризис с беженцами со времен Второй мировой войны – им нужна наша помощь. Один из способов помочь – это перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации и предоставлению этих средств народу Украины", – прокомментировал инициативу Портман.

Беннет же добавил, что законопроект должен заставить российского диктатора Владимира Путина и олигархов нести расплату. Законопроект гарантирует, что средства от конфискованных активов пойдут непосредственно украинскому народу, чтобы поддержать его в грядущие трудные годы, добавил сенатор.

Марк Сировой

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