В сети появилась игра, в которой нужно найти Зеленского

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В интернете появилась игра "Помогите Даше найти президента", в которой пользователю предлагается, кликая по Владимиру Зеленскому, набрать максимальное количество очков за 30 секунд.

Персонажами игры, кроме Зеленского, являются Надежда Савченко, Дмитрий Разумков, Игорь Коломойский, Юлия Тимошенко, Нестор Шуфрич и другие.

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За попадание по любому из этих персонажей начисляется 1 балл, внизу при этом появляется шуточная подпись, объясняющая, в кого попал пользователь.

Только за попадание по Зеленскому можно заработать сразу 10 баллов.

Попадание по некоторым из персонажей, например, по Энтони Хопкинсу, приводит наоборот к отрицательному результату.

Игру создал пользователь Facebook Fill Feaouill, который, судя про информации в его профиле, входит в российское творческое объединение 420.